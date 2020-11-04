Компанія Tesla заплатила Ілону Маску $3 млн. за компенсацію страхування D&O.
Як повідомляє Forinsurer, ця страховка покриває витрати членів ради директорів на захист, врегулювання суперечок або винесення судових рішень (яке не було включено в загальне покриття топ-менеджменту компанії).
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Tesla не уточнила, які страховики забезпечили покриття D&O членам ради директорів компанії.
Як пише видання, станом на червень 2020 року Ілон Маск і Tesla уклали угоду, щоб забезпечити "відшкодування збитку" D&O строком на 90 днів; страхова сума склала $100 млн.
Платіж Tesla Маску в розмірі $3 млн. був заснований на "ринковій премії", розрахованій на 90 днів, а потім знижений удвічі, йдеться в заяві SEC. Але в попередньому документі SEC Tesla заявила, що заплатить Маску як мінімум $1 млн. за покриття - суму, яку також підтвердили деякі інсайдери.
"90-денна страхова угода Ілона Маска з Tesla закінчилася 22 вересня, і компанія замість цього поєднала звичайний поліс страхування відповідальності директорів і посадових осіб зі страхуванням перед третіми особами", - йдеться в заяві компанії.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірку найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
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