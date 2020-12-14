Страховий поліс може зрости в ціні від 10 до 20%.

В Україні з 2021 року може подорожчати обов'язкове страхування на авто.

Таку думку висловив гендиректор Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський, повідомляє UBR.

Читайте такожСтраховий ринок України: у Нацбанку відзвітували про виплати та премії

Відзначається, що страховий поліс ОСЦПВ може зрости в ціні від 10 до 20%. Серед передумов до цього - збільшення виплат по ДТП серед страхових компаній, зростання вартості ремонту автомобілів, а також кількість аварій і тяжкості їх наслідків.

Черняховський підкреслив, що торік поліс автоцивілки додав в ціні на 18% і, можливо, в наступному році на нього чекає подорожчання приблизно на такому ж рівні.

Для розуміння, в січні-жовтні 2019 страхування обходилося українцям в середньому в 618 грн, а вже за аналогічні місяці цього року - в 730 грн.

Уточнюється, що за останній рік зросла кількість заявлених страхових подій — на 4,4%. Так, якщо в перші 10 місяців минулого року їх було 113,8 тисяч, то вже у 2020-му — 118,7 тисяч. Також за вказаний період збільшився середній розмір страхової виплати - від 18,1 тисяч до 19,3 тисяч.

Разом з тим кількість складених договорів страхування залишилася на тому ж рівні — зростання склало лише 3,6%.

Що таке ОСЦПВ

Поліс ОСЦПВ є обов'язковим страхуванням для всіх автомобілістів в Україні. Таке страхування не захищає самого водія і його машину: воно знадобиться, якщо його користувач стане винуватцем аварії (для виплат постраждалій стороні).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН