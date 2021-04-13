Виплати компенсацій медикам, які отримали інвалідність після COVID-19, практично зупинились.
Читайте такожМайже 20 мільйонів: родинам померлих від COVID-19 медиків виплатили страховкуПро це в Facebook повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Він нагадав, що з 1 липня 2020 року діє закон про страхові виплати медикам або їхнім родинам, яким передбачено компенсацію від держави у двох випадках: якщо медичний працівник визнаний інвалідом та якщо хвороба призвела до смерті.
«У випадку смерті медичного працівника процедура більше-менш працює», - зазначив Радуцький.
За його даними, станом на 1 квітня 2021 року страхові виплати отримали 83 родини на суму 132 млн грн.
«А от виплати медикам, які перехворіли на COVID-19 та стали інвалідами, практично зупинились. Два місяці компенсацію від держави отримали 8 людей, станом на початок квітня – 10 осіб», - повідомив Радуцький.
Він додав, що до нього регулярно звертаються медичні працівники, які отримали ускладнення після коронавірусної хвороби. Радуцький додав, що з початку року направив кілька депутатських звернень до Фонду соціального страхування та Міністерства охорони здоров’я, зокрема, стосовно медсестри з Тернопільщини Галини Радловської та лікаря з Київщини Євгенія Бакуновського. «Щодо Радловської вдалося досягти виплат, з приводу Бакуновського – ще очікую на відповідь від міністерства», - зазначив він.
Голова комітету ВР вважає, що у МОЗ повинні розробити документи, які дадуть змогу розблокувати страхові виплати. «Фактично за рік пандемії Міністерство охорони здоров’я не змогло спростити процес отримання компенсації від держави!» - наголосив Радуцький.
За його словами, питання про виплати можна винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони. «Збереження кадрового потенціалу медичних працівників – це, безперечно, питання нацбезпеки. РНБО демонструє швидкі та ефективні рішення. Рада може прийняти політичне рішення, в результаті якого відповідні чиновники будуть відсторонені від виконання обов’язків», - вважає Радуцький.
Як вихід із ситуації, за його словами, може бути і створення окремої структури, яка займатиметься питаннями виплат. «Забрати функції у Фонду соцстраху та МОЗ щодо страхових виплат медикам та створити окрему структуру, яка б займалась цим питанням більш ефективно. Цей шлях дуже складний: потрібно змінювати нормативно-правову базу та наділити нову структуру повноваженнями», - наголосив він.
Ще одним виходом із ситуації, на його думку, – щоб виплатами займалась місцева влада.
«У деяких регіонах місцева влада запровадила додаткові виплати медичним працівникам, які захворіли на коронавірус. Наприклад, в Одесі, Харкові и Дніпрі передбачені компенсації для медиків», - додав він.
Радуцький визнає, що будь-який із запропонованих ним варіантів не є ідеальним. «В них є свої плюси та мінуси. Ймовірно, є і інші способи, які дозволять більш ефективно вирішити проблему з виплатами. Найгірший варіант – нічого не робити і дивитись, як лікарі остаточно втрачають віру у здатність влади дотримуватися обіцянок», - додає він.
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