У Путіна анонсували повернення до тристороннього формату мирних переговорів

У Кремлі заявляють, що поки немає конкретної "дорожньої карти" мирного врегулювання.

У Кремлі очікують на відновлення тристоронніх мирних переговорів з Україною та США "у найближчій перспективі". При цьому конкретного плану мирного врегулювання війни поки що немає. Про це заявив на брифінгу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС.

"Є загальна ініціатива, загальне політичне бажання, яке було підтверджено, – вийти на відновлення тристоронніх переговорів. Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі ці переговори будуть відновлені", – заявив він.

Разом з тим Пєсков стверджує, що чіткої "дорожньої карти" мирного врегулювання війни з Україною, про складання якої раніше заявив держсекретар США Марко Рубіо, поки що немає.

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"Ми не хотіли б і не будемо обговорювати в публічному форматі жодних "пунктів". Тим більше, що будь-яких, скажімо так, оформлених чітких програм або дорожніх карт наразі немає", – заявив речник російського диктатора.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, раніше сьогодні глава Держдепартаменту США Марко Рубіо заявив, що існує можливість протягом найближчих тижнів розробити "дорожню карту" щодо відновлення мирних переговорів і в перспективі дійти до прийнятного для обох сторін варіанту. Разом із тим він застеріг від надмірного оптимізму в цьому питанні.

Проте, за даними інсайдерів, переговори американців із керівництвом РФ та України, що відбулися наприкінці минулого тижня, не принесли жодного значного успіху. Москва продовжує вимагати територіальних поступок і відмови України від НАТО, тоді як Київ наполягає на гарантіях безпеки та збереженні сильної армії.

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