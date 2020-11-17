Сумарний застрахований збиток з імовірністю перевищення в 1% становить майже $301 млрд.

Змодельовані застраховані середньорічні збитки від катастроф у всьому світі становлять майже $100 млрд.

Читайте такожЗбитки страховиків від коронавірусу перевищили $100 мільярдівПро це йдеться у звіті AIR Worldwide про глобальні змодельовані катастрофічні збитки за 2020 рік.

Сумарний застрахований збиток з імовірністю перевищення в 1% становить майже $301 млрд.

У новому звіті показники втрат отримані з набору глобальних моделей AIR, включаючи оновлення, випущені протягом цього року, а також бази даних вартості власності для більш ніж 110 країн; у звіті не враховуються втрати від моделей AIR по пандемії, кіберризиках і нещасних випадках, передає forinsurer з посиланням на XPRIMM.

Глобальні сукупні середньорічні показники втрат і ймовірності перевищення втрат на цей рік відображають зміни ризику, засновані на щорічному огляді страхової вартості галузі по всьому світу, проведеного AIR, і включають вплив удосконалень моделі землетрусів для Австралії, моделей землетрусів і тропічних циклонів AIR для Карибського басейну і оновлені моделі ураганів і внутрішніх повеней для США.

У звіті представлено оцінки як глобальних страхових збитків, заснованих на глобальному наборі моделей AIR; різниця між такими, що покриваються і прийнятними ризиками передбачає сфери потенційного прибуткового зростання на ринках, які вже визначені як вразливі до катастрофічних подій.

Вивчення економічних і страхових збитків показує, наскільки великий розрив у страховому захисті і наскільки значними можуть бути втрати для суспільства після руйнівної катастрофи.

Цей рік почався з найпотужнішого землетрусу, який Пуерто-Ріко пережив з 1918 року, коли острів Востаннє оновлював свій план готовності до землетрусів.

Також у січні по всій Австралії продовжували горіти численні лісові пожежі. З другої половини 2019 року в результаті пожеж було випалено понад 25 млн акрів.

У серпні підземний землетрус викликав масштабні катастрофічні руйнування На Середньому Заході, викликавши проливні дощі, ураганний вітер, а також сильний град в деяких місцях. Це так само, як сезон ураганів в Атлантиці, що приносить рекордну кількість штормів, що обрушилися на узбережжя США.

Здатність глобальної перестрахувальної галузі, страховиків, урядів та неурядових організацій підготуватися до великих збитків до їхнього виникнення має вирішальне значення для збереження платоспроможності та стійкості.

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Автор: УНІАН