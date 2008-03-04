Сестри Бондаренко отримали нагороду “Гордість України”

Харків. 4 березня. УНІАН. Тенісистки Олена та Катерина БОНДАРЕНКО відзначені спеціальною нагородою Національного олімпійського комітету “Гордість України”.

Як повідомили УНІАН у НОК України, Експертна комісія комітету з визначення найкращого спортсмена і тренера місяця, вирішила нагородити сестер БОНДАРЕНКО за вагомий здобуток для українського спорту – першу в історії вітчизняного тенісу перемогу в парному розряді одного з чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритого чемпіонату Австралії.

Вручаючи символічну статуетку, голова НОК Сергій БУБКА наголосив, що ця нагорода вручається вперше.

“Цю історичну перемогу можна сміливо назвати проривом українського тенісу. Олена і Катерина наполегливо йшли до цієї перемоги. Приємно, що підкоривши вершину одного із провідних світових форумів, вони не зупинилися на досягнутому. За короткий термін після перемоги в Австралії Олена та Катерина чудово виступили у поєдинку Кубку Федерації проти збірної Бельгії, а також перемогли на турнірі у Франції”, – сказав С.БУБКА.

Президент НОК наголосив на значній ролі у вихованні та досягненні тенісистками вагомих результатів їхньої матері, наставника і менеджера Наталії БОНДАРЕНКО.

Спортсменки та їхні тренери, своєю чергою, подякували за нагороду і запевнили, що й надалі робитимуть все, щоб українці пишалися їхніми здобутками.