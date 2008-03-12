Міліція пропонує здати зброю

Харків. 12 березня. УНІАН. В Харківській області проходить місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, газових пістолетів та револьверів до міськрайвідділів внутрішніх справ, а також її реєстрації.

Як повідомляє Центр громадськимх зв’язків обласноє міліції, за рішенням МВС України, місячник триватиме до 31 березня 2008 р.

«Оперативна обстановка в Харкові, - йдеться в повідомленні ЦГЗ, - залишається складною. Значному загостренню повною мірою сприяє наявність у населення великої кількості вогнепальної зброї. Сама проблема його незаконного поширення викликає велике занепокоєння правоохоронних органів міста, зокрема органів внутрішніх справ. Ми вкрай стурбовані тим, що значна кількість вогнепальної зброї потрапляє до рук злочинців, які за її допомогою скоюють найбільш зухвалі та небезпечні злочини».

Правоохоронці нагадують, що «незаконне володіння та зберігання зброї згідно з ст. 263 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на термін до 7 років. Разом з тим, добровільна здача вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які зберігаються без відповідного дозволу, звільняє від кримінальної відповідальності».