У Харкові обирали жінку року

Харків. 12 березня. УНІАН. Відбувся обласний фестиваль "Молода жінка року - 2008".

Як повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації, у Харківському Університеті цивільного захисту України відбулося нагородження переможців щорічного обласного фестивалю "Молода жінка року- 2008", який проводиться п’ятий рік поспіль. Ректор Університету генерал-лейтенант Володимир Садковий привітав учасниць фестивалю й номінантів з жіночим святом та з перемогою.

Від імені голови облдержадміністрації Арсена Авакова присутніх привітала заступник керівника області Людмила Бєлова. Вона побажала жінкам Харкова і області наснаги, щастя та любові.

Переможцям конкурсів було вручено грамоти, квіти та цінні подарунки.

В номінації "Жінки – службовці Збройних сил України" перемогли:

Задніпровська Інна, Шабалова Світлана, Сінельник Тетяна, Литвинова Юлія, Приходько Тетяна.

В номінації " Жінки – представниці талановитої молоді" перемогли:

Бакуменко Ніколіна, Марущак Тетяна, Колєнова Ольга, Романова Наталія, Павлова Марина, Дмитрук Оксана.

В номінації "Жінки- представниці галузі культури": Ісакова Ольга, Бреславська Наталія , Головніна Наталія, Кучеренко Наталія, Захаркевич Олена, Кисіль Ірина, Кузнєцова Марина.

В номінації "Жінки – представниці ЗМІ": Козкіна Олена, Сосник Олена, Турчин Олена.

В номінації "Жінки – працівниці соціальної сфери по формуванню здорового способу життя серед молоді": Кудленок Юлія, Криничанська Віта, Новакова Вікторія, Кулик Наталія.

В номінації "Жінки – працівниці правоохоронних органів": Цьомик Катерина, Шевченко Наталія, Стеганцева Ольга.

В номінації "Жінки – працівниці сфери економіки та бухгалтерського обліку": Лемішко Надія, Гармаш Юлія, Звегінцева Інна, Золотарьова Світлана, Грищук Юлія, Тертишна Віра, Карпенко Наталія, Майборода Олена.

В номінації "Жінки – громадські лідерки": Печерська Наталія, Кравченко Діана, Сомова Юлія, Тодосійчук Альона, Іванченко Ірина.