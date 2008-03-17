Металіст зазнав поразки від Шахтаря 1:4

Харків. 17 березня. УНІАН. Металіст програв матч 21-го туру Чемпіонату України з футболу лідерові змагань донецькому Шахтарю з рахунком 1:4.

Як повідомляє сайт Металіста, матч був напружений, і про велике протистояння команд вже свідчать жовтрі картки – суддя виписав гравцям 12 попереджень, капітан донетчан Срна був вилучений з поля на 48 хвилині.

Голи забили: Девіч (16, пен.), Брандау (37), Чигринський (41), Фернандіньйо (72), Луїс Адріано (90).

Після 21 зіграного матчу Металіст набрав 43 очка і посідає 4-те місце в турнірній таблиці.

«Мачт, який так добре розпочався, на жаль, завершився для нас образливою поразкою. Моя думка – такі ігри завжди загартовують тебе, і в подальших матчах ти стаєш сильнішим, - сказав після гри півзахисник Металіста Едмар.

Мачт дублерів напередоні завершися виграшем Металіста з рахунков 3:1.

Лідирують: Шахтар (50), Динамо (48), Дніпро (47).

Результати решти матчів 21-го туру:

Карпати - Динамо 1:2 (Ощипко 2 - Шацьких 18, Гіоане 43)

Кривбаси - Металург (Д) 1:1 (Бюлюкбаши 60 - Гвозденович 72)

Чорноморець - Закарпаття 3:1 (Мелло 25, 41, Коритько 45 пен. - Бабич 35).

ФК Харків і Таврія (1:1, Гунчак 82 - Любенович 5).

Арсенал - Ворскла 3:2 (Деметрадзе 24, Селезньов, 79, 89 пен. - Чичиков 19, Цуррі 35 пен.)

Дніпро - Зоря 1:0 (Коротецький 13, автогол)

Металург (З) - Нафтовик 1:0 (Кабанов 80).