У Харкові відкривається конкурс Крайнєва
Виступлять і переможці попередніх конкурсів
Харків. 20 березня. УНІАН. З 20 по 29 березня 2008 року у Харкові відбудеться IХ Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира КРАЙНЄВА.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, до участі в конкурсі подано 47 заяв (31 - старша група, 16 - молодша група) з 13 країн світу.
Взяти участь у конкурсі планують представники Кореї, Німеччини, Естонії, Люксембургу, Японії, Китаю, Литви, Білорусі, Грузії, Вірменії, Болгарії, Росії та України.
Відкриття конкурсу відбудеться 20 березня о 18.00 у Великому залі Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка. В концерті візьмуть участь володарі Гран-прі та перших премій попередніх конкурсів.
До складу журі конкурсу під головуванням відомого піаніста, народного артиста СРСР та України Володимира Крайнєва запрошені відомі музиканти з багатьох країн світу.
Урочисте закриття конкурсу відбудеться 29 березня 2008 року о 15.00 у Великій залі Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка.
Концерти лауреатів IХ конкурсу юних піаністів Володимира Крайнєва пройдуть у Києві (31 березня 2008 р. у Колонній залі Національної філармонії України) та Москві (1 квітня 2008 р. у Великій залі Спілки композиторів Росії).