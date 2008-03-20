У Харкові відкривається конкурс Крайнєва

Харків. 20 березня. УНІАН. З 20 по 29 березня 2008 року у Харкові відбудеться IХ Міжнародний конкурс юних піаністів Володимира КРАЙНЄВА.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, до участі в конкурсі подано 47 заяв (31 - старша група, 16 - молодша група) з 13 країн світу.

Взяти участь у конкурсі планують представники Кореї, Німеччини, Естонії, Люксембургу, Японії, Китаю, Литви, Білорусі, Грузії, Вірменії, Болгарії, Росії та України.

Відкриття конкурсу відбудеться 20 березня о 18.00 у Великому залі Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка. В концерті візьмуть участь володарі Гран-прі та перших премій попередніх конкурсів.

До складу журі конкурсу під головуванням відомого піаніста, народного артиста СРСР та України Володимира Крайнєва запрошені відомі музиканти з багатьох країн світу.

Урочисте закриття конкурсу відбудеться 29 березня 2008 року о 15.00 у Великій залі Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка.

Концерти лауреатів IХ конкурсу юних піаністів Володимира Крайнєва пройдуть у Києві (31 березня 2008 р. у Колонній залі Національної філармонії України) та Москві (1 квітня 2008 р. у Великій залі Спілки композиторів Росії).