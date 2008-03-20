Фельдман: урядова комісія «по Харкову» буде створена наступного тижня

Харків. 20 березня. УНІАН. Спеціальна урядова комісія з перевірки діяльності влади Харкова може бути створена вже наступного тижня.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Харкові народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ).

Як передає кореспондент УНІАН, О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що така комісія буде створена у відповідь на його зверненння до Юлії ТИМОШЕНКО, яка раніше підтримала таку ініціативу народного депутата.

«Я звернувся до прем’єр-міністра України, сказав О.ФЕЛЬДМАН, - з проханням про створення перевірки роботи харківської мерії і розповів про проблеми, які існують у Харкові».

Депутат повідомив, що така «спеціальна комісія» від Кабінету міністрів «буде створена у вівторок або понеділок наступного тижня». За його словами, до неї будуть залучені фахівці, які допомагатимуть у роботі вже створених у Верховній раді слідчих комісій для розслідування зловживань керівників Харкова.

О.ФЕЛЬДМАН висловив сподіванні, що столичні комісії «отримають менший спротив, ніж дії СБУ» у міській раді з виїмки документів в рамках кримінальної справи: «Я думаю, що заставлять працювати, і заставлять поважати себе».

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що сам навмисно не бере участі в роботі таких комісій, аби не бути звинуваченим в упередженості. Водночас він ще раз висловив упевненість в неохідності перевірок і втому, що Харків потребує серйозних змін. Депутатові прикро, що все, що відбувається у Харкові, «ставить наше місто в розряд Чикаго 20-х років».

Коментуючи створення в середу нової парламентської комісії з розслідування причетності харківських чиновників і правоохоронців до наркоторгівлі, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що особисто «постійно отримує величезну кількість скарг», і він усі їх пепредав до Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.