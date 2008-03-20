30 березня пройде телемарафон про спеціальний статус Харкова

Харків. 20 березня. УНІАН. Законопроект про спеціальний статус Харкова буде внесений для обговорення у Верховній раді України в середині квітня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції у Харкові народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ).

Він зазначив, що етап презентації і обговорення законопроекту у Харкові вже завершується. «Ми провели величезну кількість громадських слуань, - сказав народнийй депутат, - але не чекали такого активного відгуку харків’ян. Люди вносили свої ідеї, говорили про свої прохання, розповідали про потреби – відбулося обгоговорення, з якого вийшло багато додаткових ініціатив».

О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що 30 березня у Харкові на обласному телебаченні відбудеться 5-годинний телемарафон, що триватиме з 15-ї до 20-ї години, і в ході якого будь-хто зможе висловити ставлення до законопроекту чи внести свої пропозиції.