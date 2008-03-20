Затримано чоловіка при спробі пограбування ювелірного магазину

Харків. 20 березня. УНІАН. Співробітники Державної служби охорони сьогодні вдень у центрі Харкова затримали чоловіка, який намагався пограбувати ювелірний магазин, погрожуючи підривом вибухівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби охорони при МВС України.

За інформацією прес-служби, сьогодні близько 13.50 на пульті ДСО спрацювала «тривожна кнопка», і на місце події негайно прибув наряд міліції. При цьому він зафіксував, що у приміщенні ювелірного магазину знаходиться людина, яка погрожує підірвати вибуховий пристрій, прикріплений до нього за допомогою мобільного телефона.

Як зазначили у ДСО, оцінивши ситуацію, до місця події було викликано ще один підрозділ міліції, і після відповідних заходів чоловіка було затримано.

Предмет, що знаходився на ньому, передано для дослідження експертам-вибухотехнікам.