Чоловік ховав удома 2,3 тис. набоїв
01:02, 24 березня 2008Харьків
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Народ озброюється?
Харків. 24 березня. УНІАН. В одному з селищ Харківської області за місцем проживання місцевого жителя вилучено 2,3 тис. малокаліберних набоїв.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Всього за добу в Україні за незаконне зберігання зброї затримано 35 осіб. У правопорушників вилучено гвинтівку, сім обрізів мисливських рушниць, десять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 1,2 кг вибухівки та понад 2,6 тис. набоїв.
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