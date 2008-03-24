Чоловік ховав удома 2,3 тис. набоїв

Харків. 24 березня. УНІАН. В одному з селищ Харківської області за місцем проживання місцевого жителя вилучено 2,3 тис. малокаліберних набоїв.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Всього за добу в Україні за незаконне зберігання зброї затримано 35 осіб. У правопорушників вилучено гвинтівку, сім обрізів мисливських рушниць, десять одиниць саморобної вогнепальної зброї, 1,2 кг вибухівки та понад 2,6 тис. набоїв.