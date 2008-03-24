Сьомочкін попередив про можливість теракту в Харківському метро

Харків. 24 березня. УНІАН. Керівник фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН попередив про можливий теракт у Харківському метро і назвав його можливих замовників.

Як передає кореспондент УНІАН, свою заяву про загрозу теракту С.СЬОМОЧКІН оприлюднив сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи».

Аналізуючи інформацію щодо торговельного концерну АВЕК та його впливу на безпеку метрополітену, яка, як зазначив депутат, останнім часом поширюється у деяких ЗМІ з подачі керівництва Харківської міськради, С.СЬОМОЧКІН зробив припущення, що таким чином формується громадська думка під майбутній теракт. Як приклад він навів недавнє засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку проводив секретар міськради Геннадій КЕРНЕС.

Свій висновок С.СЬОМОЧКІН зробив, «виходячи з тієї інформації, що поширюється впродовж останніх двох тижнів у харківських ЗМІ про нібито техногенну катастрофу, як про доконаний факт, виходячи з того, що харківський метрополітен є стратегічним об`єктом і з нього пішли працівники міліції, які з 1975-го року здійснювали охорону громадського порядку на підставі закону про міліцію, виходячи з ряду інших фактів — дзвінків «02», яких не було за всю історію торгового центра «Барабашове».

«Якщо події сходяться, якщо факти сходяться, - зазначив депутат, - значить це комусь потрібно».

«Я звертаюся до всіх силових відомств і говорю, що ми не виключаємо можливість (теракту - УНІАН) і просимо підсилити охорону громадського порядку. І у випадку, якщо щось відбудеться, не доведи Господи, щоб наша міліція шукала серед тих, хто дестабілізує ситуацію от цими показами по телебаченню».

При цьому С.СЬОМОЧКІН назвав імена осіб, яких, на його думку, треба буде шукати серед організаторів можливого теракту. За його словами, це відомі люди, чиї імена вже фігурували у повідомленнях про вибухи й замінування у Харкові - про них офіційно інформували правоохоронні органи і щодо цих подій тривають розслідування.

С.СЬОМОЧКІН звернув увагу всіх правоохоронних органів на те, що «буде дійсно вчинена така акція, яка може потрясти абсолютно всіх».

Голова фракції БЮТ ще раз наголосив на серйозності інформації, яку він має, і повідомив, що з іншими депутатами звернеться до Генеральної прокуратури, МВС та СБУ з проханням створити слідчу групу, яка б розібралася з усіма вибухами, що мали місце в Харкові, чи попередженнями про них. За словами С.СЬОМОЧКІНА, фракція БЮТ у Харківській міськраді вимагатиме поновити кримінальну справу проти одного з керівників Харкова, яка була порушена у 2000 році за фактом протидії працівникам міліції під час обшуку та яка була безпідставно, як він вважає, закрита і може бути ключем до розгадки багатьох речей.