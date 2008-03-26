«Барабашовка» просить владу Харкова не втягувати її у політику

Харків. 26 березня. УНІАН. Профспілкова організація приватних підприємців Торгового центру «Барабашове» звернулася до влади Харкова у зв’язку з подіями довкола Харківського метрополітену, у якому вимагає не втягувати ринок у політичні маніпуляції.

Як йдеться у зверненні, переданому УНІАН, документ був обговорений на зборах профспілки та ініціативних груп підприємців та реалізаторів ТГ «Барабашове».

«Ми бачимо, що наявні питання і проблеми технічного характеру на очах набувають яскраво вираженого політичного забарвлення, стають інструментом протиборства. Особливу тривогу викликає небажання міської влади вирішувати питання шляхом переговорів, навмисне загострення ситуації, що доходить до явних інсинуацій та неконструктивних дій».

Профспілка нагадує, що «Торговий центр є місцем роботи десятків тисяч людей. Будь-яка дестабілізація його роботи призведе до колосальних соціальних втрат і потрясінь, негативно позначиться на житті Харкова».

Автори звернення закликають міську владу «за столом переговорів з адміністрацією ТЦ «Барабашове» знайти найменш хворобливі способи розв’язання проблем, що накопичилися. Ми проти політизації економічної діяльності. Ми категорично не бажаємо ставати заручниками зіткнення політичних інтересів. Ми побоюємося провокацій, які можуть зірвати нашу повсякденну й без того нелегку роботу».

Водночас профспілкова організація закликає всіх підприємців, реализаторів та інших працівників Торгового центру «зберігати спокій і не піддаватися на можливі провокації».

«Нас багато. Наша сила - у єдності. Ми зуміємо відстояти своє право на спокійну роботу, незалежно від політичних інтриг», - запевняють владу автори звернення.

Профспілка закликала «відповідальних посадових осіб ретельно зважувати можливі наслідки необдуманих дій. Харкову потрібні не потрясіння, а нормальне життя. А ваш обов`язок – його забезпечити, а не підривати».