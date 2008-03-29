Виборів у Харкові не оминути – експерт

Харків. 29 березня. УНІАН. Дострокові вибори мерів у ряді міст Сходу та Центру України є незворотним процесом.

Про це заявив журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Останнім часом все частіше підтверджуються прогнози щодо незворотності дострокових виборів у ряді міст Сходу та Центру України, - сказав він. - Причому, що примітно - більшість цих процесів ініціює Блок Юліи ТИМОШЕНКО. Прикладом може служити ситуація у Харкові, Донецьку, Сумах та деяких інших обласних центрах».

А. ГООБУЦЬКИЙ також відзначив, що одним з перших великих міст Сходу України, де пройдуть дострокові вибори міської влади, буде Харків.

«Уже практично розвінчаний міф про всесильність Партії регіонів на Сході країни, і першим містом, що підтвердило це затвердження, мабуть, буде столиця Слобожанщини - після перемоги в якій БЮТ продовжить свою експансію за голоси виборців східної України».