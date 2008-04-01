”Металіст” прийматиме ”Дніпро” на ”Динамо”

Харків. 1 квітня. УНІАН. Матч 24-го туру чемпіонату України з футболу між харківським "Металістом" і дніпропетровським "Дніпром" відбудеться 6 квітня на стадіоні "Динамо" в Харкові. Початок матчу о 15.00.

Про це повідомили агенції "SQ" у прес-службі ФК "Металіст" з посиланням на генерального директора клубу Сергія Волика.

За інформацією прес-служби, про те, де і коли можна буде придбати квитки на матч, буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, заступник голови Харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко 26 березня підписав розпорядження про заборону проведення матчів і тренувань на полі стадіону "Металіст". За його словами, це пов`язано з тим, що футбольне поле зараз не відповідає стандартам якості, вимогам Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів на 2007-2008 рр. і Правилам гри у футбол. Облдержадміністрація врахувала звернення і рекомендації фахівців, спортивних функціонерів, депутатів обласної ради щодо стану поля стадіону.