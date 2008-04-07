Добкін скаржиться на «облогу»

Харків. 7 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що критика на адресу влади, а також певні дії завдають шкоди місту, відривають харків’ян від роботи.

Про це інформує сайт Харківської міськради.

Крім того, мер вважає, що 90% судів доводять всю заангажованість, необґрунтованість акцій, спрямованих проти міської влади.

«Усі сьогоднішні дії, спрямовані на дискредитацію міської влади, завдають шкоду місту, тому що відривають багатьох людей від їхньої безпосередньої роботи, змушують ходити і давати пояснення у ті або інші силові структури, або в різні суди. Але 90% усіх цих судів доводять всю заангажованість, необґрунтованість акцій, спрямованих проти міської влади. І, на жаль, поки бажаючих цим займатися не поменшало. Сподіваюся, що здоровий глузд переможе», - заявив М.ДОБКІН.