Мери просять не забирати у них гральний бізнес

Харків. 11 квітня. УНІАН. В Україні необхідно зберегти подвійне ліцензування грального бізнесу.

Про це заявив сьогодні в ході прес-конференції в УНІАН виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав ПІТЦИК.

«Що стосується грального бізнесу – однозначно, щоб були дві ліцензії. Але ліцензування необхідно впорядкувати. Ліцензування – це свого роду бізнес уряду, і там необхідно навести лад», - сказав М.ПІТЦИК, коментуючи розроблений Держкомітетом з питань підприємництва та регуляторної політики і затверджений 9 квітня законопроект, який передбачає скасування ліцензій для грального бізнесу, які видавалися місцевими органами влади.

«У нас потихеньку забирають всі ті справи, де можна якусь ще копійку органам місцевого самоврядування заробити», - сказав М.ПІТЦИК.

Як повідомляв УНІАН, пропозиція ліквідувати подвійне ліцензування грального бізнесу міститься в змінах до деяких законів України, що визначають ліцензування деяких видів господарської діяльності, схвалених на засіданні Кабінету міністрів 9 квітня.

Голова Держкомпідприємництва Костянтин ВАЩЕНКО повідомив журналістам, що пропонується залишити одну ліцензію Міністерства фінансів. При цьому він підкреслив, що при дії однієї ліцензії місцеві органи влади зможуть контролювати процес ведення бізнесу.