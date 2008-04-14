Металіст – у трійці лідерів

У матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у Запоріжжі в місцевого Металурга з рахунком 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, обидва голи у ворота суперників забив Дівич (25, 76).

Набравши у 25 іграх 52 очки, Металіст посідає трєтю сходинку турнірної таблиці. Харків’яни на 1 очко випереджають Дніпро, який у цьому турі на своєму полі поступився Шахтарю з рахунком 1:3.

Київське Динамо у Сімферополі нанесло поразку Таврії 3:0.

Лідирує у Чемпіонаті Динамо - 58 очок. Шахтар - 56 (гра у запасі), Металіст - 52 очки. У Дніпра - 51.

ФК Харків програв у Луганську місцевій Зорі з рахунком 0:1 і посідає 14 місце.

Результати решти матчів:

Кривбас - Закарпаття 1:1 (Мотуз 43 - Платон 67)

Металург (Д) - Нафтовик 2:1 (Аїлтон 83, Аракелян 90 - Каракевич 88)

Чорноморець - Арсенал 0:1 (Селезньов 63)

Карпати - Ворскла 1:2 (Кобін 89 - Кравченко 21, Янузі 68).

Таврія - 37, Чорноморець - 36, Металург (З) - 33, Арсенал - 31, Карпати - 29, Кривбас - 28, Ворскла і Металург (Д) - по 26, Зоря - 24, гра в запасі, ФК Харків - 23, Нафтовик - 22, Закарпаття - 18 очок.