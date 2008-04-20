Православні святкують Вербну неділю

Харків. 20 квітня. УНІАН. Православні християни святкують сьогодні Вербну неділю. Це свято ще називають Входом Господнім до Єрусалиму.

За християнським ученням, цього дня Ісус Христос, за декілька днів до своїх хресних страждань, в’їхав до Єрусалима на віслюкові. Люди, славлячи його, встеляли дорогу перед ним пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

На Вербну неділю в усіх церквах відбувається урочистий обряд посвячення вербних гілок. Заведено вважати, що вони при цьому набувають магічних властивостей. Повішена на покутті освячена вербова гілка оберігає оселю від блискавок. Дехто робить із листочків верби настоянку, яка має лікувати від головного болю, шлункових недуг, загоює рани, знімає жар і зцілює домашніх тварин.