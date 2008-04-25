Фонд Фельдмана надав допомогу двом багатодітним родинам

Харків. 25 квітня. УНІАН. У рамках спільного проекту влади та бізнесу «Зігрій любов`ю дитину», ініційованого Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» переказав кошти на покращення житлових та побутових умов багатодітних родин Харківської області ХОМИЧ (11 дітей) та КОРЯГІНИХ-БУГАЙ (13 дітей).

Як повідомляє прес-служба глави держави, виділені кошти будуть спрямовані на роботи із газифікації будинку сім`ї ХОМИЧ у смт.Шарівка Богодухівського району, а також на придбання автомобіля “ГАЗель”. Головною житловою проблемою сім`я ХОМИЧ визначила відсутність газового опалення (вулиця, на якій мешкає родина, не газифікована). Родина відмовилась від переїзду до іншого будинку, тому було прийнято рішення про покращення умов будинку, де вона мешкає.

На кошти Фонду розпочато ремонт у двох суміжних квартирах – дво- та трикімнатній, які виділені Краснопавлівською сільською радою родині КОРЯГІНИХ-БУГАЙ. До цього часу родина не мала можливості зробити ремонт у цих квартирах власним коштом і була змушена проживати в однокімнатній квартирі.

У рамках підтримки проведення в Україні Року національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Фонд Олександра Фельдмана профінансував роботи зі створення дитячого будинку сімейного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Новий дитячий будинок сімейного типу буде створений на базі непрацюючого дитячого садка в с.Коробочкіно Чугуївського району Харківської області. Він розрахований на сім`ю з батьків-вихователів і десяти дітей. Будинок буде заселено у травні 2008 року.

*** Створення дитячих будинків сімейного типу виконується в рамках Програми підтримки національного усиновлення і сімейних форм виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування «Сирітство - це відчай, родина - це надія на життя», яка реалізується Фондом, Договорами про співпрацю з Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту і Меморандумом про взаємодію з Харківською ОДА. Меморандумом, зокрема, передбачено покращення житлових умов багатодітних сімей (в рамках ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКО «Зігрій любов`ю дитину»), які виховують 10 і більше дітей. На реалізацію проекту передбачено 2,7 млн. грн. Усього в Харківській області мешкає 8 таких родин.

МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» є іменним фондом, який реалізовує програми у напрямку захисту дитинства, розвитку культури і науки та адресної допомоги соціально-незахищеним громадянам.