Керівником облКРУ призначений Щербаков

Харків. 7 травня. УНІАН. Олексій ЩЕРБАКОВ призначений начальником Контрольно-ревізійного управління в Харківській області.

Про це повідомляє видання «Главное» з посиланням на джерело в облКРУ.

О.ЩЕРБАКОВ виконував обов`язки начальника облКРУ з грудня минулого року.

Колишній начальник облКРУ Олександр ДУБОЛАЗОВ був звільнений лише 18 квітня, оскільки з грудня перебував на лікарняному.