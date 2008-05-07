Керівником облКРУ призначений Щербаков
00:05, 07 травня 2008Харьків
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Дуболазов був звільнений 18 квітня
Харків. 7 травня. УНІАН. Олексій ЩЕРБАКОВ призначений начальником Контрольно-ревізійного управління в Харківській області.
Про це повідомляє видання «Главное» з посиланням на джерело в облКРУ.
О.ЩЕРБАКОВ виконував обов`язки начальника облКРУ з грудня минулого року.
Колишній начальник облКРУ Олександр ДУБОЛАЗОВ був звільнений лише 18 квітня, оскільки з грудня перебував на лікарняному.
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