Зеніт завоював Кубок УЄФА
00:30, 15 травня 2008Харьків
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Вперше у своїй історії
Харків. 15 травня. УНІАН. У Манчестері в фінальний грі за Кубок УЄФА пітерський Зеніт здолав шотландський Глазго Рейнджерс.
Рахунок 2:0. Перший гол у матчі на 72-й хвилині забив Ігор Денісов. Другий, під кінець гри - Костянтин Зирянов.
Російський клуб виграв перший європейський кубковий турнір у своїй історії і повторив успіх ЦСКА, котрий завоював Кубок УЄФА в 2005 році.
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