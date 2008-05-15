Зеніт завоював Кубок УЄФА

00:30, 15 травня 2008
Харьків
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Вперше у своїй історії

Харків. 15 травня. УНІАН. У Манчестері в фінальний грі за Кубок УЄФА пітерський Зеніт здолав шотландський Глазго Рейнджерс.

Рахунок 2:0. Перший гол у матчі на 72-й хвилині забив  Ігор Денісов. Другий, під кінець гри - Костянтин Зирянов.

Російський клуб виграв перший європейський кубковий турнір у своїй історії і повторив успіх ЦСКА, котрий завоював Кубок УЄФА в 2005 році.

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