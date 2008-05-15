Сестри Бондаренко вибули з одиночних змагань у Римі

Харків. 15 травня. УНІАН. Олена та Катерина Бондаренки вибули з боротьби на престижному турнірі WTA першої категорії з призовим фондом 1 340 000$, що проходить у Римі.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у матчі другого раунду Олена поступилася кількаразовій переможниці турнірів Великого Шолому, колишній першій ракетці світу Серені Уільмс, посіяній під 5 номером: 2-6 0-6. Олена упустила багато можливостей для того, щоб зав`язати боротьбу, і завершила свої виступи в одиночному розряді.

Катерина Бондаренко у матчі другого раунду зустрічалася з росіянкою Ганною Чакветадзе і вела по ходу матчу 6-3 4-0. Однак реалізувати таку перевагу молодша із сестер Бондаренко не змогла. Програвши другу партію на тайбрейку, вона не зробила ніякого опору у вирішальному сеті: 6-3 6-7(1) 0-6.