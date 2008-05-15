УЄФА показало Україні «жовту картку»

Харків. 15 травня. УНІАН. Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу виступає категорично проти намірів Міністерства транспорту і зв’язку вилучити з комунальної власності аеропорти.

Про це йдеться в заяві голові Агентства Євгена ЧЕРВОНЕНКО, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

“Питання модернізації аеропортів є основним елементом підготовки країни до чемпіонату. Відповідно до оцінки УЄФА, до 70% футбольних вболівальників будуть діставатись до України повітряним транспортом. І фактично через позицію Мінтранзв’язку, через його намагання відібрати аеропорти з комунальної власності, сьогодні ми майже по всіх аеропортах маємо „жовту картку” від УЄФА”, йдеться в заяві.

“Через це всередині травня фактично заблоковані будь-які роботи, не надходять ані державні, ані приватні інвестиції. Під загрозою опинився весь процес підготовки до Євро”, - наголосив він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що практика підписання меморандумів – “це спроба вирішувати питання, нічого, по суті не вирішуючи”. За його словами, яскравим прикладом такої політики є ситуація з ТЦ „Троїцький” перед НСК „Олімпійський”, адже півроку тому з великим галасом було підписано черговий меморандум, але, окрім показного відрізання шматка арматури, справа далі не пішла.

“Намагання ж будь-що підписати Меморандум щодо підготовки аеропортів в редакції Мінтрансзв’язку є нічим іншим, як цинічною спробою деяких урядовців відібрати у місцевих громад належне їм майно, отримати важелі впливу на інвесторів, перерозподілити фінансові потоки”, - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він додав, що Агентство не може погодитись з черговим приниженням органів місцевого самоврядування, яких роблять заручником чиїхось політичних амбіцій та фінансових апетитів. Голова Агентства також зауважив, що немає жодних правових підстав для передачі комунальних аеропортів або будь-яких їх складових в державну власність до сфери управління Мінтрансзв’язку.

“Ми впевнені, що жоден керівник, який отримав мандат довіри від місцевих громад, не наважиться підписувати документ, який передбачає передачу в державну власність належного громаді майна”, говориться в заяві.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також відзначив, що передбачена Меморандумом схема фінансування за рахунок державного бюджету України містить численні можливості для масштабних зловживань при використанні бюджетних коштів. Натомість, Агентство вважає неприйнятним багатомільярдне державне фінансування тих аеропортів або їх складових, які у подальшому передаватимуться приватним інвесторам.

Крім того, в документі зазначається, що Агентство вважає, що держава повинна спрямовувати гроші винятково в ті елементи інфраструктури, де сьогодні з будь-яких причин ускладнений процес приватного інвестування, у тому числі на будівництво доріг в містах, що приймають чемпіонат. Таким чином, керівники органів місцевого самоврядування, які підтримають запропонований документ, фактично своїми руками поставлять хрест на ідеї спрямування вивільнених від будівництва смуг коштів на розвиток своєї дорожньої інфраструктури.

На думку Агентства, подальший статус аеропортів повинен визначатись виключно як цілісних майнових комплексів (разом зі смугами, перонами, терміналами, тощо). Враховуючи наявність в аеропортах як збиткової частини (злітно-посадкові смуги), так і прибуткової (термінали та інші об’єкти), абсурдним є утримання у державній власності саме збиткової частини. Інвесторам повинен передаватись цілісний об’єкт.

Агентство категорично відкидає твердження про те, що належність смуг до приватної власності може негативно вплинути на безпеку польотів. Мінтрансзв’язку, а саме: його структурні підрозділи Украерорух та Державіаадміністрація, мають всі адміністративні важелі для забезпечення підготовки відповідно до вимог міжнародної організації цивільної авіації ICAO та вимог УЄФА усіх без винятку аеропортів приймаючих міст України, незалежно від форми власності, адже в Україні функції державного регулювання в авіаційній галузі покладено саме на Міністерство транспорту та зв`язку як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України.

В заяві також додається, що автори Меморандуму проігнорували необхідність виконання Указу Президента України щодо передачі аеропорту до комунальної власності м. Львова, факт проведення процедури санації компанії „Дніпроавіа”, не передбачили чітких термінів виконання тих чи інших заходів.

Агентство вважає, сам факт появи вищезазначеного Меморандуму суттєвим ризиком для процесу підготовки до Євро 2012.

“Ми закликаємо всіх уповноважених осіб припинити дії, які можуть зіпсувати імідж України як країни з ринковою економікою, суттєво погіршити інвестиційний клімат. Агентство не допустить безпідставної націоналізації, розбазарювання бюджетних коштів і безвідповідальності чиновників. Ми віримо в розум і відповідальність чільників місцевих громад”, - наголошується в документі.