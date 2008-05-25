У Харкові будують казку з піску (фоторепортаж)

У Харкові до Дня захисту дітей - 1 червня - будується піщаний дитячий майданчик розміром 40 на 60 метрів. На його будівництво виділено 2 тис. кубів піску з харківських кар’єрів. У будівництві беруть участь 30 скульпторів з Харкова, країн СНД, Ізраїлю та Ірану, серед яких пройде конкурс на кращу скульптуру. Піщаний майданчик будується за особливою технологією - фігури настільки стійкі, що встоять навіть під дією вітру та дощу. Майданчик простоїть до 1 серпня.