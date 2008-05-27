Влада не займається безпекою руху

Харків. 27 травня. УНІАН. Міська влада не займається проблемами організації дорожнього руху в Харкові.

Такого висновку дійшли учасники «круглого столу», який нещодавно пройшов у прес-центрі «Майдан Свободи» і був присвячений проблемам безпеки дорожнього руху.

Приводом для проведення цього заходу стали дві резонансні дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких загинуло вісім людей. Одна з них сталася на вулиці Полтавський шлях, а інша - на автотрасі «Харків-Сімферополь». Ці трагічні події спонукали фахівців до серйозного аналізу ситуації навколо організації дорожнього руху, зокрема у Харкові, і як наслідок, - до невтішних висновків: харківська влада практично не займається цими питаннями. Зокрема, таку думку висловили професор Харківського державного університету будівництва і архітектури Валерій ГУКі завкафедрою транспортних систем і логістики Харківської державної академії міського господарства, професор Віктор ДОЛЯ.

«Организация движения начинается с правильной планировки уличной дорожной сети. В генеральном плане она заложена с большим недостатком. Исчезли скоростные дороги, а то, что резервировалось для их строительства, уже продано. И если честно, я не могу прогнозировать достаточно хорошие условия движения автомобилистам в городе Харькове. Придется пересаживаться на велосипеды или общественный транспорт, потому что дорог не будет. Детальной планировки центра нашего города нет. Потому в центре не проедешь, не пройдешь. Схемы комплексного развития всех видов транспорта нет, нет даже проекта организации движения», - сказав В.ГУК.

Також професор ГУК повідомив, що міська влада лише одного разу зверталася до науковців університету за допомогою в розв’язанні транспортних проблем, коли йшлося про організацію одностороннього руху у центрі міста, але цю ідею довелося відхилити через велику вірогідність ДТП. «Сейчас общественность изолировали от участия в градостроительном совете, - зазначив В.ГУК, - исключили из комиссий, потому что мы мешаем. В этом плане ситуация очень резкая»,

У свою чергу професор В.ДОЛЯ розповів, що раніше в ДАІ Харкова існував відділ з організації дорожнього руху, але пізніше його повноваження були передані органам місцевого самоврядування, які практично самоусунулися від вирішення цих проблем. Зокрема, про це свідчить занедбаний стан світлофорів та дорожніх знаків, більша частина яких потребує заміни. Але кошти на вирішення цих проблем не виділяються.

Ще один учасник «круглого столу», кандидат технічних наук, президент громадської організації «Товариство учасників руху» Олександр СІТЕНКО зазначив, що у таких питаннях не повинно буди політики.

О.СІТЕНКО: «Треба відділяти наукові речі від політичних і адміністративних. Для того, щоб зробити розмітку на всіх перехрестях, ніякої особливої науки не треба. Це все відомо, проте нічого не робиться, зухвало не виконується та робота, на яку ми наймали і обирали тих, від кого це зараз залежить. Ми всі дружно через пресу, на каналах телебачення умовляємо: «Давайте, пане ДОБКІН, чи пане КЕРНЕС, ви там що-небудь зробіть», а вони нічого не роблять. Скажіть, чи було коли-небудь серйозне обговорення будь-якої транспортної ситуації у Харкові? Таких обговорень просто немає. Вони скубуться, кому скільки відтяти території, а проблеми безпеки життя багатьох харків’ян не вирішуються. Це вершина недбальства, у якого є автори, і авторів треба поставити на своє місце».

О.СІТЕНКО повідомив, що очолюване ним «Товариство учасників дорожнього руху» через слідчу комісію Верховної ради України з розслідування діяльності Харківської міськради ініціюватиме розслідування її бездіяльності щодо підвищення безпеки на дорогах.