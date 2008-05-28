Віталій Данилов очолив Прем`єр-лігу

Харків. 28 травня. УНІАН. Почесний президент Футбольного клубу «Харків» Віталій ДАНИЛОВ очолив Українську футбольну Прем’єр-лігу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, таке рішення було ухвалене на зборах власників і президентів футбольних клубів, які відбулися 27 травня у Києві.

Збори вирішили, що команди елітного дивізіону будуть грати під егідою Української Прем’єр-ліги із сезону 2008-2009-го років.