У Мерефі відкрито новий склозавод

Харків. 6 червня. УНІАН. ТОВ «Мереф’янська скляна компанія» інвестувала 87 млн. дол. у будівництво скляного заводу з виробництва тари за NNPB технологією (Narrow Neck Press and Blow - вузькогорле пресовидування) в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії Максим МАМЧУР на прес-конференції в УНІАН.

За словами М.МАМЧУРА, будівництво нового скляного заводу в Мерефі почалося восени 2006 року, а в травні 2008 року успішно закінчилися технологічні випробування всіх ліній і завод вийшов на проектну потужність - 300 млн. одиниць склотари різної місткості та форми на рік. Інвестиції в будівництво та запуск заводу становили 87 млн. дол. Термін окупності інвестицій - 8 років.

До складу нового склотарного заводу належать складовий цех потужністю 780 тонн шихти та 550 тонн кондиційного склобою на добу та склотарний цех потужністю 800 тисяч одиниць готової продукції на добу, обладнаний скловарною піччю рекуперативного типу потужністю 265 тонн скломаси на добу.

Як повідомив М.МАМЧУР, нині основний вид продукції, яку випускають, - полегшені безбарвні пляшки. Планується, що 30% продукції реалізовуватимуть на внутрішньому ринку України, 70% - експортуватимуть до Росії та Європи.

Водночас, за інформацією гендиректора, компанія розглядає можливість будівництва другої лінії - з виробництва кольорового скла. «Щодо будівництва другої печі, найімовірніше, проект буде узгоджено до кінця цього року, і наступного року почнеться будівництво нової печі», - сказав М.МАМЧУР. Він додав, що зараз складно назвати точні інвестиції в будівництво другої печі, але за попередніми даними це може бути 35-40 млн. дол. - це вартість печі та машин.