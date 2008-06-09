Двоє громадян Росії засуджені за умисні вбивства

Харків. 9 червня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області двох громадян Російської Федерації – 25-річного чоловіка, який останнім часом мешкав у м. Харкові, та 19-річну жінку, мешканку Ростовської області, засуджено відповідно на 15 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти малозабезпечених і соціально незахищених людей похилого віку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Сергія ГЛАДКОСКОКА, видаючи себе за працівників Пенсійного фонду і вдаючи, що переслідують мету виплати пенсійної надбавки, шахраї чотири місяці проникали у домоволодіння одиноких людей віком 70-80 років і незаконно заволодівали їхнім майном.

В одному з населених пунктів Харківського району вони вчинили розбій у домоволодінні пенсіонерки, побили її та заволоділи грошовими коштами в сумі 3 тис. грн. і втекли. Так само нападники вчинили і в селищі Печеніги, заволодівши 5 тис. грн. пенсіонера.

У квітні вони навідалися до квартири іншої домогосподарки у м. Чугуєві і ошукали її на 1500 грн.

Встановлено, що всього у десяти епізодах в різних районах Харківщини в такий спосіб злочинці виманили у пенсіонерів понад 57 тис. грн., застосовуючи при цьому насильство. Ще в одному випадку на Київщині у пенсіонерки їм так і не вдалося добути легку наживу, бо вона відповіла відмовою, але від численних ударів розбійників та невдовзі померла, як і ще один пенсіонер на Харківщині. Злочинці під виглядом сховатися від дощу проникли до його квартири і повідомили, що принесли йому матеріальну допомогу розмірі 50 грн., простягнувши купюру у 200 грн. Оскільки здачі у ветерана не було, розбійники до сметрі побили його, обшукали кімнату і заволоділи 15 з половиною тисячами гривень.

Вироки суду винесені за ч.2 ст.190 (шахрайство), ч.3,4 ст. 187 (розбій), ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).