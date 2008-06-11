Тимошенко розбереться з губернаторами

Харків. 11 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні провести телефонну розмову з губернаторами Сумської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей і керівництвом Києва, де в травні було відзначено найгірші показники інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Прем`єр зазначила, що показники в цих областях значно гірші за показники інших регіонів, в яких інфляція близька до нуля, а в Тернопільській і Чернівецькій областях зафіксована дефляція.

Ситуація з високою інфляцією, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, “не пояснюється ніякими макроекономічними процесами».

“У мене сьогодні з ними (керівниками регіонів – УНІАН) буде окрема телефонна розмова. Мені хотілося б почути пояснення, чому половина областей спрацювали бездоганно і високопрофесійно, і чому керівники цих областей змогли знайти способи подолання інфляційних процесів і вжити вірних антиінфляційних заходів, а ці 5 областей - ні можливості, ні бажання, і, як наслідок, тягнуть всю Україну на низькі рівні інфляційних показників”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.