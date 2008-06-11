Кабмін виділив кошти для 13 харківських об’єктів

Харків. 11 червня. УНІАН. Постановою Кабінету міністрів України від 04.06.08 №531 затверджений перелік об’єктів, що фінансуються у 2008 р. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток.

Як повідомляє сайт ОДА, по Харківській області передбачається субвенція в розмірі 73618,6 тис. грн. Кошти, згідно з Постановою Кабміну, мають бути спрямовані на такі об’єкти:

1. Реконструкцію недобудованого блоку "В" дитячої поліклініки під клінічну лабораторію для ЦМЛ по вул. Забольнічній, 2 в місті Ізюм – 1056,1 тис. грн.;

2. Реконструкцію аварійної частини двоповерхової будівлі Балаклійської ЗОШ 1-3 ст. №1 ім. О.А. Тризни по вул. Леніна, 95 у м. Балаклія – 1000 тис. грн.;

3. Коригування проекту та будівництво середньої школи на 1296 учнівських місць в м. Валки (другий пусковий комплекс) - 2200 тис. грн.;

4. Реконструкцію корпусу №1 ЗОШ-інтернату №5 по вул. Пушкіна, 1 в м. Вовчанськ – 476,5 тис. грн.;

5. Реконструкцію хірургічного комплексу ЦРЛ по вул. Радянській, 51 в смт. Дворічна – 658 тис. гр..;

6. Будівництво поліклініки в м. Дергачі – 8155,8 тис. грн.;

7. Закінчення 1-ї черги будівництва школи на 264 учнів в с. Писарівка Золочівського району – 1300 тис. грн.;

8. Прибудову спортивного залу до будівлі Жовтневої ЗОШ 1-3 ст. в с. Жовтень Сахновщинського району – 1000 тис. грн.;

9. Коригування робочого проекту, прибудову до Пісочинського колегіуму по вул. Клубній, 5 в смт. Пісочин Харківського району – 1000 тис. грн.;

10. Коригування проекту з виділенням 2-го пускового комплексу та реконструкцію лікувального корпусу ЦРЛ №1 на 68 ліжок по вул. Гвардійській в м. Чугуєві – 9772,2 тис. грн.;

11. Реконструкцію стадіону "Металіст", пускові етапи (устрій покриття трибун, зовнішнє та внутрішнє електропостачання комплексу об’єктів), м. Харків – 20000 тис. грн.;

12. Пам’ятникоохоронні роботи будівлі-пам’ятки архітектури по вул. Римарській, 21 (Харківська обласна філармонія), м. Харків – 21000 тис. грн...;

13. Реконструкцію будинку "Держпрому" - 6000 тис. грн.