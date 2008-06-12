Добкін має шанси перемогти на виборах мера

Харків. 12 червня. УНІАН. У разі проведення дострокових виборів мера Харкова шанси перемогти знову має чинний міський голова Михайло ДОБКІН.

Про це сказав на прес-конференції у Києві директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Він зазначив, що інститутом з 5 по 10 червня в Харкові проведено телефонне опитування. Опитано 1000 респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.

К.БОНДАРЕНКО повідомив, що чинний мер Харкова Михайло ДОБКІН, незважаючи на те, що має досить високий рівень недовіри харків’ян, має в той же час “досить велику групу стабільного електорату”. Він зазначив, що згідно з дослідженням, 23,5% опитаних готові проголосувати на виборах мера Харкова за М.ДОБКІНА, 8,2%- за Володимира ШУМІЛКІНА, 4,9% - за Інну БОГОСЛОВСЬКУ, 4,8% - за Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ, 4,5% - за Олександра ФЕЛЬДМАНА, 4,1% - за Арсена АВАКОВА, 2,4% - за Владислава ПРОТАСА, 1,9% - за Дмитра СВЯТАША. В той же час не визначилось 36,5% респондентів.

К.БОНДАРЕНКО наголосив, що М.ДОБКІН має резерв прихильників серед тих, хто ще не визначився, і цей резерв дозволяє говорити про можливість підвищення рейтингу до 30 – 32%. За його словами, нездатність «помаранчевих» і незалежних кандидатів об`єднатися, за аналогією з київськими виборами, “робить Михайла ДОБКІНА практично невразливим”.

К.БОНДАРЕНКО наголосив, що рейтинг недовіри до М.ДОБКІНА (54,4%) ідентичний рейтингу недовіри до губернатора області Арсена АВАКОВА (54%). За його словами, це є свідченням загальної недовіри населення до влади – незалежно від того, під якими кольорами ця влада виступає. Водночас, за його словами, 45% респондентів позитивно оцінюють діяльність харківської міської ради.

К.БОНДАРЕНКО зазначив, що в ситуації, коли в нинішньої парламентської коаліції немає “реальної кандидатури”, яка б могла претендувати на посаду мера Харкова, “заледве чи буде концентруватися увага” у Верховній Раді України на необхідності проведення дострокових виборів. За його словами, хіба що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ захочеться “ініціювати ще один Сталінград у Харкові”.