Погода на 18-22 червня

Харків. 18 червня. УНІАН. У середу в Україні буде тепло, в західній частині пройдуть сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 червня буде мінлива хмарність. На Заході дощі з грозами, подекуди град, шквали 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат пориви вітру 25-30 м/с; на Закарпатті та в Карпатах вночі сильні, вдень дуже сильні дощі. На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на сході та півдні до 29°, у західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

19-20 червня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі 19 червня на Закарпатті та в Карпатах дуже сильні дощі), грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, лише вдень 20 червня у західних областях без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 19 червня 19-24°, 20 червня 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°. У східних областях, Криму та Приазов`ї переважно без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

21- 22 червня у східній частині країни та в Криму без опадів, на решті території місцями короткочасні дощі (22 червня в основному невеликі), грози. Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, у західних, а 22 червня і в північних областях 20-25°.

У Києві 18 червня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

19-20 червня у столиці мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 19 червня 19-24°, 20 червня 23-28°.

21- 22 червня у Києві місцями короткочасні дощі (22 червня - невеликі), грози. Температура вночі 13-18°; вдень 21 червня 25-29°, 22 червня 20-25°.