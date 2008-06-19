УНІАН з ювілеєм привітали Ющенко, Тимошенко та Янукович

Харків. 19 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-ї річниці створення агентства.

У вітанні переданому колективу, В.ЮЩЕНКО зазначив, що УНІАН є “першим справді українським у новітній історії нашої держави незалежним інформаційним агентством”.

“Сьогодні новини агентства стали невід`ємною частиною нашого повсякденного життя, а сам УНІАН трибуною, де політики різних поглядів можуть вільно спілкуватися із медіа, відстоювати та доносити до суспільства свої позиції”, - наголосив глава держави.

Президент високо оцінив професіоналізм, сумлінну працю та творчі досягнення колективу УНІАН, які є “вагомим внеском у розвиток національної журналістики на засадах кращих світових стандартів, свободи слова та зміцнення міжнародного авторитету України”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що УНІАН завжди буде серед лідерів українського інформаційного простору, та побажав колективу агентства творчих успіхів, наснаги, особистого щастя, міцного здоров`я та добробуту.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала творчий колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-річчя з дня заснування агентства.

„УНІАНУ – 15 років!”. Ви – майже ровесники незалежності України. Повз вікна Вашого агентства пройшло стільки маніфестацій, мітингів, акцій та демонстрацій, що Ви самі стали частиною історії нашої незалежної України. Можливо навіть більше – атрибутом свободи слова в Україні. Бо які б не були важкі часи в державі, двері УНІАНу були завжди відчинені для всіх...”, - зазначила прем’єр у привітанні, переданому агентству її прес-службою.

Вона вважає, що УНІАН володіє найціннішим – “повним, детальним електронним літописом 15 років української історії. Якщо археологи через тисячу років відшукають жорсткі диски уніанівських комп’ютерів, вони по днях і по годинах запросто відновлять нашу історію. Хоча так не буде, адже УНІАН, можливо, працюватиме й через тисячу років”.

“Вам - 15. Це – величезний термін для українських медіа. В такі дати, в такі ювілеї не хочеться говорити банальних фраз про побажання успіхів та творчої наснаги. Я просто радію за Вас, за те, що ви є, за те, що Вам вдалося створити свій неповторний стиль, який не сплутаєш ні з чим”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запевнила, що саме за це й любить колектив УНІАН.

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Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив інформаційного агентства УНІАН з 15-річчям.

”За час свого існування УНІАН здобув беззаперечний авторитет і повагу не лише у вітчизняному інформаційному просторі, а й далеко за межами України. Усі ці роки агентство демонструє високий професіоналізм, відзначається точністю і достовірністю повідомлень, чим робить вагомий внесок у справу становлення громадянського суспільства та утвердження свободи слова в Україні. Талант журналістів, оперативність і правдивість, уміння тримати руку на пульсі подій – ось складові успіху УНІАН”, йдеться у привітанні лідера Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ побажав колективу агентства здоров`я, творчих успіхів і натхнення, а також ”завжди бути на вістрі життя, чесним і яскравим журналістським словом висвітлювати реалії сьогодення”.