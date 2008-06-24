Україна не отримає медалей Клочкової в Пекіні

Харків. 24 червня. УНІАН. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова не братиме участь в індивідуальних змаганнях на олімпіаді в Пекіні.

Як передає сайт «Чемпіон», таке рішення ухвалили Яна з тренером Ніною Кожух за результатами останніх стартів.

Водночас спортсменка все ж поїде до Пекіну і виступить у командній естафеті, щоб підсилити українську команду.

"Чемпіону" вдалося впіймати Яну і поставити їй кілька питань щодо ухваленого нею рішення.

За словами Клочкової, рішення не брати участі в індивідуальних змаганнях "насправді давно назрівало".

"Просто порадилися з тренером і так вирішили", - зазначила спортсменка.

На запитання, чи означає це, що Олімпіада в Пекіні стане останнім стартом у спортивній кар`єрі для Клочкової, Яна відповіла: "Не знаю, просто стільки років у спорті... Дуже важко бути першою. Є злети й падіння. Хтось приходить, виростає кращий за тебе. Це життя. Воно йде, а не стоїть на місці".

Що ж до старту в естафеті, то олімпійська чемпіонка, схоже, не має з цього приводу особливих мрій.

"Шансів дуже мало. Це ж олімпійські ігри. 200 країн, що тут говорити...", - зітхнула вона.

Взагалі Яна дуже засмучена, що "в нашій країні спорт нікому не потрібний".

"Немає басейнів, нічого. Нізвідки брати нових клочкових", - скаржиться спортсменка.

"Просто в нас нічого не робиться для спортсменів, щоб вони відчували, що вони потрібні своїй країні", - додала вона із сумом.