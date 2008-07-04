Сьомочкін: Кернес ховається в кабінеті від міліції неспроста

Харків. 4 липня.УНІАН. Конфлікти, які тривають сьогодні між органами внутрішніх справ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ, мають дуже серйозне підґрунтя.

Про це на прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи» заявив керівник фракції БЮТ у міськраді Сергій СЬОМОЧКІН, передає «Главное».

За його словами, за минулі 2 роки фракцією БЮТ була подано значна кількість судових позовів проти секретаря міськради, по багатьох з яких порушені кримінальні справи.

Лише з питань, пов`язаних з виділенням земельних ділянок, подано 8 позовів, а загальна площа земельних ділянок, по яких подані позови, становить близько 800 га, зазначив депутат.

У числі найбільш гучних «справ» С.СЬОМОЧКІН назвав «відмивання» бюджетних коштів на КП «Житлокомсервіс», де, за його словами, було «викрадено» понад 30 млн. гривень, з яких 14 мільйонів відправлені на якусь київську фірму, засновниками якої є росіяни, «Харківміськліфт», де в результаті завищення закупівельних цін понад 400 тис. було «уведено» на невідомі фірми, КП «Сигнал», результати перевірки КРУ по якому вже передані у прокуратуру, та інші.

Також С.СЬОМОЧКІН розповів про «106 га в районі «Горизонт», які нібито виділялися 52 фермерам під ведення сільськогосподарської діяльності. На наступній сесії про сільськогосподарську діяльність ніяких розмов не було, і було ухвалене рішення про продаж цих земельних ділянок». Як мінімум половина фермерів, за словами депутата, є фіктивними.