До Євро-2012 відремонтують 3 мости

Харків. 10 липня. УНІАН. До Євро-2012 будуть капітально відремонтовані деякі харківські мости

Про це поінформував в.о. директора Департаменту будівництва та дорожнього господарства Євген ГРИНЕВИЧ, повідомляє сайт міськради.

На сесій міської ради 3 липня були виділені кошти на проектні роботи з капітального ремонту 3 харківських мостів: Лопанського, Купецького та Бурсацького. Залишковий ресурс їх експлуатації становить 5-6 років. Розробка проектів вже замовлена АТ «Хардіпротранс». За 2-3 місяці будуть отримані документи, і можна буде розпочати роботи. Ці мости попадають в зону реконструкції міста у зв`язку з підготовкою до Євро-2012, тому вони будуть відремонтовані разом з вулицями Полтавський шлях, Кацарська, Карла Маркса, повідомив Є.ГРИНЕВИЧ.