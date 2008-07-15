Вирок суду: 15 років за вбивство таксиста

Харків. 15 липня. УНІАН. Вироком Апеляційного суду Харківської області 19-річного мешканця Чугуївського району засуджено на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння умисного вбивства та викрадення автомобіля (п.6 ч.2 ст.115 та ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України).

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Леоніда ВАВРЕНТОВИЧА.

Встановлено, що в листопаді 2007 р. цей молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вночі напапав на водія таксі і замість оплати за тривалий проїзд, наніс йому смертельні удари ножем.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо призначення міри покарання підсудному.