В Україну повертається спека

Харків. 31 липня. УНІАН. Завтра, 1 серпня, в Україні опадів не очікується, температура вночі становитиме 9-14°, вдень - 22-27°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На високогір`ї Карпат повітря прогріється до 13-18°; на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 25-30°.

2-3 серпня утримається невелика та мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 2 серпня на крайньому заході, 3 серпня у західних, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 2 серпня 10-15°, 3 серпня 13-18°, у східних областях 9-14°; вдень 24-29°, у південних областях та на Закарпатті 30-34°, 3 серпня у західних областях 22-27°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

4-5 серпня у західних, північних, а 5 серпня і в центральних, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують дощі з грозами, на решті території переважно без опадів. Температура у Криму, Приазов`ї, східних, а 4 серпня і у південних областях вночі становитиме 16-22°, вдень 30-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 4 серпня 25-30°, 5 серпня 21-26°, у західних областях 16-21°.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура вночі у столиці становитиме 12-14°, вдень 23-25°, по області - вночі 9-14°, вдень - 22-27°.

2-3 серпня у Києві та області без опадів, лише вранці та вдень 3 серпня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 2 серпня 10-15°, 3 серпня 13-18°; вдень 24-29°.

Впродовж 4-5 серпня очікуються дощі з грозами (лише вночі 4 серпня переважно без опадів). Температура вночі 13-18°, вдень 4 серпня 25-30°, 5 серпня 21-26°.