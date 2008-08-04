Восени Добкін і Кернес можуть вийти з Партії регіонів?

Київ. 4 серпня. УНІАН. Восени цього року, із загостренням політичного протистояння в столиці, в Харкові можна чекати радикальної зміни політичних пріоритетів у представників міської влади.

Таку думку висловив в інтерв’ю УНІАН заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, вже найближчим часом можна чекати виходу з складу Партії регіонів “когось з тандему Добкін-Кернес”.

“Буквально восени цього року можна чекати зміни партійної прописки тандему Добкін-Кернес одночасно або ж поетапно. Сьогодні вже цілком очевидно, що необхідний рівень політичних гарантій, особливо після ряду гучних кримінальних справ, порушених проти Геннадія КЕРНЕСА, харківським чиновникам може забезпечити лише вища влада в країні – Президент Україні в особі його Секретаріату”, - сказав О.ГОЛОБОЦЬКИЙ додавши, що “в той же час, Партія регіонів, як на обласному рівні, так і на рівні центрального керівництва відверто ухвалила рішення дистанціюватися від дискредитованих чиновників і політиків, щонайменше до позитивного врегулювання по ряду кримінальних справ».

Він вважає, що зміна політичних пріоритетів вищих чиновників міської влади свідчить про те, що в регіоні вестиметься украй жорстка політична боротьба з багаторівневим використанням адміністративного ресурсу.

«М.ДОБКІН має тривалу історію зміни політичних пріоритетів. Г.КЕРНЕС – блискучий політтехнолог, обізнаний в особливостях адмінресурсу на практиці. Все це стане передумовою до посилювання політичної комунікації в регіоні і різнорівневого використання потенціалу адміністративного ресурсу», - сказав А.ГОЛОБУЦКИЙ.