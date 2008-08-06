У новому органному залі Харківської філармонії пройшов перший концерт

Харків. 6 серпня. УНІАН. Напередодні Дня будівельника артисти обласної державної філармонії влаштували невеликий концерт.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, концерт пройшов в стінах нового органного залу, що зараз будується.

В глядацькому залі - будівельники "Жилстроя-1", які працюють над відновленням культурно-історичного пам`ятника Слобожанщини.

З професійним святом (в нинішньому році він святкується 10 серпня) будівельників привітав директор філармонії Юрій ЯНКО і голова правління ВАТ "Жилстрой-1" Олександр ХАРЧЕНКО.

Ю.ЯНКО вважає знаковим те, що перший концерт присвячений саме будівельникам.

"Дивіться, 14 червня 2007 року у філармонії приступив до роботи перший каменяр. Пройшло небагато більше року. Ви обійдіть філармонію й подивіться, що тут вже набудовано. Перевірити легко: побачили білу силікатну цеглину, значить, це нове. Повністю споруджений один адміністративний корпус. Майже добудований другий адмінкорпус, 5-поверховий... Я деколи сам дивуюся, яким чином за рік стільки всього зроблено. Здається, темпи будівництва можна вважати колосальними, і під цими словами я можу підписатися", - наголосив Ю.ЯНКО.