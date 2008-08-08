У Харкові пройде свято на честь відкриття Олімпіади

Харків. 8 серпня. УНІАН. Сьогодні по обіді на площі перед міським палацом спорту, що у спальному мікрорайоні Нові будинки, відбудеться спортивне свято на честь відкриття XXIX літніх Олімпійських ігор у Пекіні.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міськради, в ньому візьмуть участь вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів за місцем проживання, учасники минулих Олімпіад, представники громадських спортивних організацій.

В програмі свята передбачаються спортивні вікторини, підняття державного прапору України та прапору Національного олімпійського комітету України, перегляд прямої трансляції відкриття Олімпійських ігор з Пекіну.