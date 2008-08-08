Поярков став Почесним громадянином Харківщини

За розвиток спорту

Харків. 8 серпня. УНІАН. Дворазовому олімпійському чемпіону з волейболу Юрію ПОЯРКОВУ вручено диплом та нагрудний знак «Почесний громадянин Харківської області». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, цього звання Ю.ПОЯРКОВ удостоєний за значний особистий внесок в розвиток українського спорту, сприяння підвищенню міжнародного авторитету України та Харківщини у світовому спортивному співтоваристві.

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