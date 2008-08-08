Харківська дитяча залізниця – краща в Україні

Харків. 8 серпня. УНІАН. Дитяча залізниця «Мала Південна» на традиційному огляді-конкурсі дитячих залізниць України, який проходить шостий рік поспіль, в черговий раз посіла перше місце. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Південної залізниці, у конкурсі бали участь п’ять дитячих залізниць з Донецька, Запоріжжя, Києва, Львова та Харкова. Їхня робота оцінювалась за тринадцятьма критеріями, серед яких були учбово-методична та виховна робота, безпека руху, охорона праці, виконання інструкцій, згідно з якими працює та виконує рух поїздів дитяча залізниця, та інші показники. Як зазначили у прес-центрі Південної залізниці, серед усіх дитячих залізниць України «Мала Південна» має найбільших відсоток (87%) вступу її випускників до залізничних навчальних закладів країни.

Довідка. В Україні 9 дитячих залізниць. У Харкові дитячу залізницю "Мала Південної" (назва за аналігією до Південної залізниці, управління якої розташовано у Харкові) відкрито улітку 1940 р. Вона має станції "Парк" і "Лісопарк", довжина вузькоколійного шляху 3,6 км, локомотивне депо, два тепловози й два состави по 6 вагонів. Тут навчається більше 1 тис. дітей. У зимовий період вони вивчають теорію, у літній - проходять практику. За рік "Малу Південну" відвідують 20-30 тис. людей.