Харківські вчені на третину збільшили обсяги робіт

Харків. 8 серпня. УНІАН. Наукові установи галузевої науки у першому кварталі 2008 р. виконали робіт на 310,9 млн. грн., що на 31,4 % перевищує аналогічний показник 2007 р.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Харківської облдержадміністрації Ігор КОЛОТ, три чверті з 54 наукових установ галузевого профілю збільшили обсяги виконаних робіт. Найбільші темпи зростання до рівня першого півріччя 2007 р. мають Український державний науково- технічний центр «Енергосталь», ВАТ «Хартрон», казенне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О Морозова», проектний інститут «Діпрококс», ВАТ «НДІ радіотехнічних вимірювань», державне науково-виробниче підприємство «Меридіан», державне підприємство «Харківське агрегатне конструкторське бюро», ВАТ "Український НДІ вогнетривів".

І.КОЛОТ зазначив, що нарощування обсягів виконаних робіт дозволили науковим установам в цілому забезпечити підвищення заробітної плати. У першому півріччі 2008 р. вона в середньому по галузевій науці зросла 44,9 %, і складає 1978 грн. Це на 271 грн. більше середньомісячної заробітної плати штатних працівників України та на 405 грн. перевищує середньообласний показник (1573 грн.).