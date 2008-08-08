Харків. 8 серпня. УНІАН. Увільнено з посади міського голову Ізюма Володимира СЕПІТОГО (Партія регіонів).

Як повідомив кореспонденту УНІАН Василь ЛЕСИК, помічник народного депутата України Володимира ФІЛЕНКА, сьогодні на сесії депутати Ізюмської міськради більшістю голосів задовольнили прохання В.СЕПІТОГО увільнити його від обов’язків міського голови за станом здоров’я.

Рішенням сесії виконання обов’язків міського голови покладено на секретаря міськради Костянтина ОЛЬШАНСЬКОГО (ПР). Першим заступником мера став Олег СЕМАТЮК, який представляє Блок ДІДИКА (в основі – Партія промисловців і підприємців – УНІАН). Керуючим справами міськради призначений Олександр ОЛЬХОВСЬКИЙ (ПР).

Коментуючи подію, В.ЛЕСИК зазначив, що «так закінчилося тривале протистояння між депутатським корпусом і міським головою». За його словами, «в роботі В.СЕПІТОГО були серйозні недоліки». Зокрема, сказав він, «неодноразово судами були встановлені факти корупційних діянь в діяльності міського голови, і сьогоднішнє рішення сесії стало логічним завершенням конфлікту».

На думку В.ЛЕСИКА, «робота виконавчої влади буде під контролем опозиції та громадськості Ізюма».