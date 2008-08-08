Власність Харківщини поповнилася 2 музеями

Харків. 8 серпня. УНІАН. Харківська обласна Рада передала в спільну власність територіальних громад області художньо-меморіального музею ім. І.Ю. Репіна і археологічного музею-заповідника "Верхній Салтів".

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації Ніна СУПРУНЕНКО, це рішення дозволить збільшити фінансування археологічних робіт, охорону пам`ятників історії та розвиток музейної справи.

Вона зазначила, що вищезгадані комунальні установи утримувався на кошти громад територій, де вони розташовані. Музей І.Ю. Репіна фінансувався з бюджету міста обласного значення Чугуїв, а історико-археологічний музей «Верхній Салтів» -Вовчанського району. Бюджети нижчих рівнів занадто бідні, тому два заклади культури вирішено перевести на фінансування обласного бюджету.